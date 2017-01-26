Lindsay Lohan yine İstanbul'da

NURİ ALTUNTAŞ/HABERTÜRK MAGAZİN
Lindsay Lohan, tam bir İstanbul tutkunu çıktı! Önceki gün sessiz sedasız İstanbul’a gelen ve bir arkadaşıyla yemek yiyen dünyaca ünlü yıldız başörtülü haliyle dikkat çekti
TÜM FOTOĞRAFLARINI SİLDİ
Geçtiğimiz yıl Gaziantep’te Suriyeli mültecileri ziyareti sırasında başörtüsü takan Lindsay Lohan, ülkesine dönüşte Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silip isminin yanına “Aleykümeselam” yazmıştı.
Müslümanlığı seçen dünyaca ünlü yıldızın sessiz sedasız yine Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. Lohan önceki gece İstinye Park’ta görüntülendi