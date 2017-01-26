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Lindsay Lohan yine İstanbul'da

26 Ocak 2017 Perşembe, 02:30:15

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    NURİ ALTUNTAŞ/HABERTÜRK MAGAZİN

    Lindsay Lohan, tam bir İstanbul tutkunu çıktı! Önceki gün sessiz sedasız İstanbul’a gelen ve bir arkadaşıyla yemek yiyen dünyaca ünlü yıldız başörtülü haliyle dikkat çekti

     

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    TÜM FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

    Geçtiğimiz yıl Gaziantep’te Suriyeli mültecileri ziyareti sırasında başörtüsü takan Lindsay Lohan, ülkesine dönüşte Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silip isminin yanına “Aleykümeselam” yazmıştı. 

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    Müslümanlığı seçen dünyaca ünlü yıldızın sessiz sedasız yine Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. Lohan önceki gece İstinye Park’ta görüntülendi

 

 

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