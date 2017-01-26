Lindsay Lohan yine İstanbul'da

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NURİ ALTUNTAŞ/HABERTÜRK MAGAZİN

Lindsay Lohan, tam bir İstanbul tutkunu çıktı! Önceki gün sessiz sedasız İstanbul’a gelen ve bir arkadaşıyla yemek yiyen dünyaca ünlü yıldız başörtülü haliyle dikkat çekti