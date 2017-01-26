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Scarlett Johansson ve Romain Dauriac, son olarak geçtiğimiz Paris'te faaliyete geçen kendilerine ait gurme mağazasının açılışında bir araya gelmişlerdi. Scarlett Johansson, ilk evliliğini aktör Ryan Reynolds ile yapmıştı. 2008 yılında başlayan evlilik 2011'de sona erdi.Ryan Reynolds, 2012 yılından bu yana Blake Lively ile evli. Çiftin, 2 çocuğu bulunuyor.