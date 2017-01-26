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Scarlett Johansson gizlice boşandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:28:15

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    Ünlü oyuncu Scarlett Johansson ile Fransız gazeteci ve sanat simsarı kocası Romain Dauriac'ın evliliği başladığı gibi sessiz sedasız sona erdi.

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    People ve US Weekly dergilerinde yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Johansson ile 34 yaşındaki Dauriac, geçtiğimiz yılın yaz aylarında yollarını ayırdı.

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    2014 yılında evlenen çiftin, 2 yaşında Rose adını verdikleri bir kız çocukları bulunuyor. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmaktan hoşlanmayan Scarlett Johansson bu haberi yaz aylarından bu yana medyadan gizlemeyi başardı.

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