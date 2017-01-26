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Gülben Ergen
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Gülben Ergen isyan etti: Terbiyesizler

Geçtiğimiz ay Erhan Çelik’ten boşanan Gülben Ergen, son günlerde hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:30:49 Güncelleme: 12:34:15

Gülben Ergen'in, önce eski eşi Mustafa Erdoğan’la tekrar barışacağı, ardından bir işadamı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü isim, hakkında çıkan söylentilere tepkisini Twitter hesabından dile getirdi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Gülben Ergen, "Hakkımda atıp tutanlarla laf yetiştirmeye  140 karakter asla yetmez. Tanımadığım isimler ile adımı eşleştirme çabasında hadsiz terbiyesizler" ifadelerini kullandı.

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