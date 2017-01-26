Gülben Ergen isyan etti: Terbiyesizler

Gülben Ergen'in, önce eski eşi Mustafa Erdoğan’la tekrar barışacağı, ardından bir işadamı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü isim, hakkında çıkan söylentilere tepkisini Twitter hesabından dile getirdi.



Söz konusu iddiaları yalanlayan Gülben Ergen, "Hakkımda atıp tutanlarla laf yetiştirmeye 140 karakter asla yetmez. Tanımadığım isimler ile adımı eşleştirme çabasında hadsiz terbiyesizler" ifadelerini kullandı.

— Gülben Ergen (@gulbenergen) January 25, 2017