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Gülben Ergen isyan etti: Terbiyesizler

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:38:42

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    Geçtiğimiz ay Erhan Çelik’ten boşanan Gülben Ergen, son günlerde hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

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    Gülben Ergen'in, önce eski eşi Mustafa Erdoğan’la tekrar barışacağı, ardından bir işadamı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü isim, hakkında çıkan söylentilere tepkisini Twitter hesabından dile getirdi.

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    Söz konusu iddiaları yalanlayan Gülben Ergen, "Hakkımda atıp tutanlarla laf yetiştirmeye  140 karakter asla yetmez. Tanımadığım isimler ile adımı eşleştirme çabasında hadsiz terbiyesizler" ifadelerini kullandı.

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