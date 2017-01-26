Samantha Digiacomo'nun kaşlarıyla dalga geçiyorlardı

Çocukken okul arkadaşlarının kaşlarıyla dalga geçtiği model Samantha Digiacomo'nun doğal fotoğraflarını çekmek için birçok fotoğrafçı sıraya girdi.

Yıllarca arkadaşlarının kalın ve gür kaşlarıyla dalga geçtiği model Samantha Digiacomo, şimdilerde bunu avantaja çevirmiş durumda. Pek çok ünlü marka onunla çalışmak istiyor.

MARKANIN YÜZÜ OLDU

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Samantha Digiacomo modellik yapıyor. Son dönemlerde popülaritesini arttıran model mavi gözleri ve kalın kaşlarıyla pek çok önemli markanın yüzü oldu.

BİRÇOK FOTOĞRAFÇI SIRAYA GİRDİ

Son yıllarda gelişen doğallık modasına uyan Digiacomo gür kaşlarıyla pek çok markanın gözdesi olmuş durumda. Birçok fotoğrafçı onun doğal fotoğraflarını çekmek için sıraya giriyor.

KAŞLARIYLA HEP DALGA GEÇTİLER

Çocukken okul arkadaşlarının kaşlarıyla dalga geçtiğini söyleyen Digiacomo, bu sözlere kulak asmamış. Kaşlarını hayatında hiç aldırmadığını belirten model makyaj yapmayı sevmediğini söylüyor.