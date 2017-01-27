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Reina yeniden açılacak mı?

27 Ocak 2017 Cuma, 03:17:05

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    ESİN ÖVET/HABERTÜRK MAGAZİN

    Tam da yeni yıla girmiştik. Güzel umutlarımız, hayallerimiz vardı. 2017 tüm sıkıntılarımızı unuttuğumuz bir yıl olacaktı. Ama yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde umutlarımız bir anda yok oldu. 

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     Korkunç bir olay yaşadık. Dünyanın tanıdığı, bildiği Reina’ya bir cani girdi ve umutlarımızı yok etti. Hâlâ yaralar sarılamamış ve birçok şey normale dönememişken o cani “Bugün olsa yine yaparım” diyerek insanları daha da yaraladı.

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    Peki o olaydan gece hayatı ne kadar etkilendi? Ve tabii herkesin merak ettiği konu: Reina açılacak mı? Tüm merak edilenleri sormak için Reina’nın ortağı Ali Ünal’ı aradım.Olayın ertesinde konuştuğum gibi sesi çok kötü geliyordu. Ruh hali hâlâ kötü durumda. Ama sorularıma yanıt verdi. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 saat önce
    helal olsun sana
  • vaktiseyir 3 saat önce
    ortağının sözleri ağlattı beni :(
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