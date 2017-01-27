FİSKOS
27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı

27 Ocak 2017 Cuma, 09:23:12

  • 1
    1 | 8

    Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ilk celsesi görüldü. İbrahim Kutluay ve Demet Şener duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

  • 2
    2 | 8

    Demet Şener ve İbrahim Kutluay 11 yıl önce evlenmişti. Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz Ekim ayında İbrahim Kutluay'a avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.

  • 3
    3 | 8

    Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın ilk celsesi bugün İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Kutluay ve Şener katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Yaklaşık 2 saat süren ve gizli yapılan celsede avukatlar delil ve tanıklarını mahkemeye bildirdiler. Dava ertelendi.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300