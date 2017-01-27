Demet Akalın'a muhteşem izdivaç teklifi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a izdivaç programı sunması teklif edildi. Akalın teklifi kabul ederse yılda en az 12 milyon TL kazanacak.
Demet Akalın 'Renkli Sayfalar' programına telefonla bağlandı. İzdivaç programında sunucu olma teklifi aldığını doğrulayan Demet Akalın, hâlâ düşünme aşamasında olduğunu ama teklifin çok cazip olduğunu söyledi.
Programın sunucularından Müge Dağıstanlı'nın "Demet bu sektörde bir kişiye aylık 1 milyon lira teklif edildi, o zaman senin rakamın bundan daha yüksek' dedi. Akalın bu soruya cevap verirken rakam belirtmedi, "O ayarda demekle yetindi.