FİSKOS
27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Demet Akalın'a muhteşem izdivaç teklifi

27 Ocak 2017 Cuma, 12:03:52

  • 1
    1 | 10

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a izdivaç programı sunması teklif edildi. Akalın teklifi kabul ederse yılda en az 12 milyon TL kazanacak.

  • 2
    2 | 10

    Demet Akalın 'Renkli Sayfalar' programına telefonla bağlandı. İzdivaç programında sunucu olma teklifi aldığını doğrulayan Demet Akalın, hâlâ düşünme aşamasında olduğunu ama teklifin çok cazip olduğunu söyledi.

  • 3
    3 | 10

    Programın sunucularından Müge Dağıstanlı'nın "Demet bu sektörde bir kişiye aylık 1 milyon lira teklif edildi, o zaman senin rakamın bundan daha yüksek' dedi. Akalın bu soruya cevap verirken rakam belirtmedi, "O ayarda demekle yetindi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300