Demet Akalın'a muhteşem izdivaç teklifi

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Programın sunucularından Müge Dağıstanlı'nın "Demet bu sektörde bir kişiye aylık 1 milyon lira teklif edildi, o zaman senin rakamın bundan daha yüksek' dedi. Akalın bu soruya cevap verirken rakam belirtmedi, "O ayarda demekle yetindi.