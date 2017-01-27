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Kıvanç Tatlıtuğ takipçisine ateş püskürdü

27 Ocak 2017 Cuma, 14:14:34

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    Yakışıklı oyuncu  Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’e hakaret eden takipçisini sert dille uyardı.

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    Başak Dizer, geçtiğimiz gün sayfasında eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı. Renkli Sayfalar'ın haberine göre; Dizer’in paylaşımın ardından Instagram’da bir kullanıcı Dizer’e "ne işin var senin çirkin kadın o yakışıklının yanında" yorumunda bulundu.

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    Bunun üzerine uzun süredir sosyal medya hesabını kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, sessizliğini bozdu. Ve o takipçiye şöyle seslendi:

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YORUMLAR 3
  • Misafir 13 dakika önce
    doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
  • Misafir 13 dakika önce
    uzun sürmez bunların evlilikleri
  • Misafir 31 dakika önce
    Çok güzel bir cevap vermiş helal olsun
  • Misafir 56 dakika önce
    Bravo cevap gayet seviyeli ve yerinde.
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