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Seren Serengil'den Engin Akyürek açıklaması

27 Ocak 2017 Cuma, 16:08:13

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    Adı bir dönem Engin Akyürek ile anılan Seren Serengil kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.

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    Ünlü şarkıcı, Engin Akyürek'in bu karesini Instagram hesabından 'my love' (aşkım) yazısıyla paylaştı.

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    Serengil'in bu paylaşımı bazı takipçileri tarafından 'aşk itirafı' olarak yorumlandı.

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