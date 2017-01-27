FİSKOS
Seren Serengil'den Engin Akyürek açıklaması
27 Ocak 2017 Cuma, 16:08:13 | Güncelleme: 20:34:11
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Adı bir dönem Engin Akyürek ile anılan Seren Serengil kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü şarkıcı, Engin Akyürek'in bu karesini Instagram hesabından 'my love' (aşkım) yazısıyla paylaştı.
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Serengil'in bu paylaşımı bazı takipçileri tarafından 'aşk itirafı' olarak yorumlandı.
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Ancak Seren Serengil konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Engin Akyürek'in hayranıyım. İyi bir insan ve onu seviyorum. Nasıl bazı hayranları onu seviyorsa ben de onu öyle seviyorum. Başka bir şey yok"
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