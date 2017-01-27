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Amanda Cerny
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Amanda Cerny'den 'Nusret' paylaşımı

Dünya basınında adından sık sık söz ettiren Nusret'in tuzlama hareketini Amanda yenge de yaptı

27 Ocak 2017 Cuma, 17:47:14 Güncelleme: 18:01:44

İnternet fenomeni Amanda Cerny, son günlerde Nusret’in yaydığı #Saltbe akımına kapıldı. Gülşen şarkısıyla makyaj yapan ‘yenge’, kendisini Nurset’in etleri tuzladığı biçimde kendisini ‘allık’ladı!

Instagram hesabından “Her sabah nasıl makyaj yapıyorum” diye yazarak bir video paylaşan Cerny, bu videosunda Nusret’in tuz dökme hareketini de kullandı. Dahası videoya konum olarak “Yozgat’ı” ekledi ve Gülşen’in “Bangır bangır” şarkısını kullanarak, Türk takipçilerinin gönüllerini bir kez daha kazandı.

 

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