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Asena Atalay
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Asena Atalay artık konuşmayacak

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’in yaptığı sert açıklamanın ardından sessizlik kararı aldı. Haberlerin ardından Atalay'ın avukatı yazılı bir açıklama yaptı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:01:40 Güncelleme: 13:05:17

Caner Erkin, 6 yaşındaki oğulları Çınar için yaptığı harcamaların karşılığı olarak hakkında 451 bin liralık icra takibi başlatan Atalay’a “Akıl sağlığından yoksun” demiş, ardından oğlunun velayetini almak için dava açacağını söylemişti.

Futbolcunun sert çıkışı karşısında sessiz kalan Asena Atalay’ın yakın çevresine dava süreci sonuçlanana kadar konuşmama kararı aldığını söylediği öğrenildi.

Çıkan haberlerin ardından Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç yazılı bir açıklama yaparak 'ihanet' iddialarını yalanladı:


"Caner Bey mahkeme kararıyla sabit olan ve çocuğu için ödemesi gereken masrafları ödemediği gibi ödememek için de eski eşi ve çocuğunun annesini halkın gözünde küçük düşürerek kamu oyunda kendini haklı gösterme çabası içine girmiş ve anlaşmalı boşanmalarından 3 yıl önce basında 3.kişilerle ilgili çıkan "yalan" haberleri gündeme getirmektedir.

Müvekkilim Caner Erkin'i aldatmamıştır. Caner Bey de o dönem basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiği için eşinin yanında olmuştur.

Bu sebeple de Asena Hanımın kişilik haklarına yapılan her türlü saldıradan dolayı manevi tazminat hakkımız saklıdır."

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