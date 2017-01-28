Murat Boz'un annesi korkuttu

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Nedret Boz, geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Nedret Boz'u çocukları ve eşi yalnız bırakmadı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI



Nedret Boz’un sağlık durumuyla ilgili, tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada "Kalp şikayeti ile 27 Ocak 2017, cuma günü hastanemize gelen ünlü sanatçı Murat Boz’un annesi Nedret Boz’un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.