FİSKOS
28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Murat Boz
FİSKOS

Murat Boz'un annesi korkuttu

Popçu Murat Boz'un annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:31:11 Güncelleme: 17:34:25 DHA

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Nedret Boz, geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Nedret Boz'u çocukları ve eşi yalnız bırakmadı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Nedret Boz’un sağlık durumuyla ilgili, tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada "Kalp şikayeti ile 27 Ocak 2017, cuma günü hastanemize gelen ünlü sanatçı Murat Boz’un annesi Nedret Boz’un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ayşenur Balcı'nın oyuncu aşkı!
FİSKOS

Sürpriz aşk
Asena Atalay artık konuşmayacak
FİSKOS

Asena Atalay'dan flaş karar
Demet Özdemir reklam yıldızı oldu
FİSKOS

Demet Özdemir bakın ne kadar kazandı
İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in boşanma davasında sekiz tanık ertelemesi
FİSKOS

Sekiz tanık ertelemesi
Aslıhan Doğan, Arda dövmesini sildirdi
FİSKOS

Aslıhan uyardı: İyi düşünün hemen karar vermeyin
Berrak Tüzünataç'a büyük şok!
FİSKOS

Berrak'a büyük şok!
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya özel plaka jesti
FİSKOS

Caner'den Şükran'a özel jest!
Hülya Avşar: Kıvanç gibi kocam olsa...
FİSKOS

"Kıvanç gibi kocam olsa..."