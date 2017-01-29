FİSKOS
Gamze Topuz eski sevgilisinden ayrılmadan yenisini bulmuş
29 Ocak 2017 Pazar, 10:33:38 | Güncelleme: 10:46:29
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Gamze Topuz yaklaşık 5 aydır özel ders alırken tanıştığı spor eğitmeni Demirhan Çemberci ile birlikteydi.
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Posta'nın haberine göre, bu arada eski futbolcu Tümer Metin ile tanıştı. Yakınlık aşka dönüştü. Spor hocası sevgili ise şok geçirdi!
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Oyuncu Gamze Topuz 2014'te Ümit Kantarcılar ile nikah masasına oturmuştu.
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Çiftin fırtınalı evliliği kızları Elis Naz'a (2) rağmen Mart 2015'te bitti. Gamze Topuz yaklaşık 5 aydır özel ders alırken tanıştığı spor eğitmeni Demirhan Çemberci ile birlikteydi.
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Bu arada eski futbolcu Tümer Metin ile tanıştı. Yakınlık aşka dönüştü. Spor hocası sevgili ise şok geçirdi! Gamze Topuz ile Tümer Metin 5 haftadır aşk yaşıyor.
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TAKIMDAN TESELLİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı'm da çalıştıran Demirhan Çemberci ihaneti 19 Ocak Çarşamba günü uçakta öğrendi.
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Takımıyla Belçika deplasmanından dönüyordu. Uçakta ekip arkadaşlarının kendisine gösterdiği 'Tümer Metin, Gamze Topuz'la aşk yaşıyor' başlıklı gazete haberini görünce çıldırdı.
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Hocayı takımdaki arkadaşları teselli etti.
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