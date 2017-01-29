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Gamze Topuz eski sevgilisinden ayrılmadan yenisini bulmuş

29 Ocak 2017 Pazar, 10:33:38

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    Gamze Topuz yaklaşık 5 aydır özel ders alırken tanıştığı spor eğitmeni Demirhan Çemberci ile birlikteydi.

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    Posta'nın haberine göre, bu arada eski futbolcu Tümer Metin ile tanıştı. Yakınlık aşka dönüştü. Spor hocası sevgili ise şok geçirdi!

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    Oyuncu Gamze Topuz 2014'te Ümit Kantarcılar ile nikah masasına oturmuştu.

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