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"ACİLEN EVLENMEM GEREK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği "6 ay içinde evleneceğim" sözü Alişan'a hatırlatılınca "Söz verdik aradan epey bir süre geçti ama henüz bir şey yok.Şaka bir yana da ben çok sakar bir adamım. Bu sakarlıkla bana kim kızını verir ki? Ama acilen evlenmem gerek" diyerek espri yaptı.

