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Demet Akalın: "Aleyna Tilki'ye tahammül edemiyorum"

29 Ocak 2017 Pazar, 16:10:59

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    Instagram üzerinden yeni başlayan canlı yayın uygulamasını deneyen Demet Akalın, yayın esnasında Aleyna Tilki şarkısına denk gelince sert bir tepki verdi.

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    Son dönemde sık sık gündeme gelen ve alkollü mekanlarda sahne alması yasaklanan Aleyna Tilki'ye bir şok da Demet Akalın'dan. 

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    Araç kullanırken çekim yapan Demet Akalın, takipçileriyle konuştuğu sırada radyoda Aleyna Tilki şarkısı çalmaya başlayınca kanalı değiştirdi. 

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