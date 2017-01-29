FİSKOS
Demet Akalın: "Aleyna Tilki'ye tahammül edemiyorum"
29 Ocak 2017 Pazar, 16:10:59 | Güncelleme: 16:37:13
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Instagram üzerinden yeni başlayan canlı yayın uygulamasını deneyen Demet Akalın, yayın esnasında Aleyna Tilki şarkısına denk gelince sert bir tepki verdi.
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Son dönemde sık sık gündeme gelen ve alkollü mekanlarda sahne alması yasaklanan Aleyna Tilki'ye bir şok da Demet Akalın'dan.
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Araç kullanırken çekim yapan Demet Akalın, takipçileriyle konuştuğu sırada radyoda Aleyna Tilki şarkısı çalmaya başlayınca kanalı değiştirdi.
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Akalın, kanalı değiştirirken bir yandan da ” Tahammül edemiyorum bu kıza ve şarkısına” şeklinde bir yorumda bulundu.
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DEMET AKALIN FULİN’İ DESTEKLİYOR
Demet Akalın'ın bu tavrının sebebinin; Aleyna Tilki ile neredeyse kanlı bıçaklı olan şarkıcı Fulin’e verdiği desteğin yattığı iddia ediliyor.
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Kendi albümü için besteci ve söz yazarı Sinan Akçıl'dan aldığı bir parçayı Fulin'e hediye eden Demet Akalın, bu jestini Twitter hesabından takipçileriyle de paylaşmıştı.
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Çıkış yaptığı dönemden beri Fulin'i destekleyen Akalın için genç şarkıcı “Ustam” ifadesini kullanıyor.
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