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Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'ın eşi Eylem Toraman katıldığı Renkli Sayfalar programında evliliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Eylem Toraman, boşanma aşamasında olduğu eşinden 5 milyon tazminat talep edeceğini ifade etti.