Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'ın eşi Eylem Toraman katıldığı Renkli Sayfalar programında evliliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Eylem Toraman, boşanma aşamasında olduğu eşinden 5 milyon tazminat talep edeceğini ifade etti.
İşte Eylem Toraman'ın açıklamaları:
* İnsanlar kendi hatalarını görmek istemiyor... Biz şiddet nedeniyle boşandık...Çocuğumun babası olduğu için saygı duyuyorum ama başka bir duygu hissetmiyorum..
* Evliliğim için çok mücadele verdim... Özgür yaşam tarzına devam etmek istedi. Böyle bir anlayışla o evlilik yürümez...