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Eylem Toraman'dan eşi İbrahim Toraman'a ağır suçlama

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:07:26

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    Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'ın eşi Eylem Toraman katıldığı Renkli Sayfalar programında evliliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Eylem Toraman, boşanma aşamasında olduğu eşinden 5 milyon tazminat talep edeceğini ifade etti.

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    İşte Eylem Toraman'ın açıklamaları:

    * İnsanlar kendi hatalarını görmek istemiyor... Biz şiddet nedeniyle boşandık...Çocuğumun babası olduğu için saygı duyuyorum ama başka bir duygu hissetmiyorum..

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    * Evliliğim için çok mücadele verdim... Özgür yaşam tarzına devam etmek istedi. Böyle bir anlayışla o evlilik yürümez...

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