Ünlülerin Instagram paylaşımları

DENİZ ÇAKIR
'SEVMEYİ EN İYİ BİLENLER HEP UYKUSUZ'
anlamayan hiç anlamayacak,
uzaktakini beklemek hep bundan... kimi beklediğini bilmeden,
gözü kapıda olanları anlıyorum şimdi... sevmeyi en iyi bilenler, hep uykusuz...
ansızın gözü dolanların, o anları çok kıymetliymiş.. söz,
gözlerimi kaçırmadan seveceğim seni..
kimseye söylemem,
söz.. kendimi sevmeyi anca öğrendim,
yolu bitenlere bu gece sessiz bir selam verdim.. sessiz selamlar unutulmaz..
söz... şimdi seni sabahı bekler gibi..
hiç kaybetmemiş,
karanlığa düşmemiş gibi.. sevsene beni...