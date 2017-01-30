Ünlülerin Instagram paylaşımları

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Oyuncu Ümit Erdim bir süredir beraberlik yaşadığı sevgilisi Seda Çınar ile aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Erdim bu fotoğrafı "Sen ol da; ister yâr ol, ister yara..Lütfun da başım üstüne, kahrın da.. İlle de sen, ille de sen.." notuyla paylaştı.