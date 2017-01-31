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Serkan Çağrı
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THY’nin müziklerine Serkan Çağrı dokunuşu

Türk Hava Yolları, uçak içinde yayınladığı müzikleri değiştirme kararı aldı

31 Ocak 2017 Salı, 11:31:00 Güncelleme: 11:32:32

Kalkış ve iniş için hazırlanan müziklerin yapım ve yönetmenliğini, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı üstlendi. Kabin içi iniş müziği ‘Fresh’ olurken, kalkış müziğinin adı ‘Motif’ oldu. Müzikler, THY’nin sosyal medya kanallarında İstanbul görüntüleri ile yayınlandı. Projeyle ilgili olarak Çağrı, “Yeni düzenlediğimiz müziklerde daha pozitif hisler yaratacak müzikleri kurguladık. Araş- tırma, inceleme ve uygulamamız bir yıl sürdü” dedi.

HT MAGAZİN 

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