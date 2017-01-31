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Tarkan, Serdar Ortaç
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Tarkan ve Serdar Ortaç, rekabeti sınır ötesine taşıyacak

Türk pop müziğin iki starı Tarkan ve Serdar Ortaç, rekabetlerini Amerika’ya taşıyor

31 Ocak 2017 Salı, 11:56:11 Güncelleme: 12:02:09

Mart ayı içerisinde ABD’nin değişik eyaletlerinde konser verecek olan Tarkan ve Ortaç, ayın değişik günlerinde çeşitli mekânlarda 3’er kez sahne alacak.

Megastar Tarkan, 2-3 Mart’ta New York’ta, 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda sahne alacak. 5 Mart’taysa şarkılarını Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, 2 bin kişilik The Novo by Microsoft’ta söyleyecek. 

10-11 Mart’ta New York’un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde konser verecek olacak Serdar Ortaç, 12 Mart’taysa Virginia’da olacak. İkilinin biletleri satışa çıkan konserlerinin şimdiden yoğun ilgi gördüğü öğrenildi.

Bilet fiyatl

TARKAN

Tarih: 2-3 Mart 2017 Mekân: Hammerstein Ballroom, New York Bilet fiyatları: 80 dolar- 250 dolar

Tarih: 5 Mart 2017 Mekân: The Novo by Microsoft, Los Angeles Bilet fiyatları: 80 dolar- 175 dolar

SERDAR ORTAÇ

Tarih: 10 Mart 2017 Mekân: Drom, New York Bilet fiyatı: 55 dolar

Tarih: 11 Mart 2017 Mekân: The Hall, New York Bilet fiyatları: 30-50 dolar

Tarih: 12 Mart 2017 Mekân: Virginia Salsa Room Bilet fiyatı: 55 dolar

HT MAGAZİN

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