Tarkan ve Serdar Ortaç, rekabeti sınır ötesine taşıyacak

Mart ayı içerisinde ABD’nin değişik eyaletlerinde konser verecek olan Tarkan ve Ortaç, ayın değişik günlerinde çeşitli mekânlarda 3’er kez sahne alacak.

Megastar Tarkan, 2-3 Mart’ta New York’ta, 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda sahne alacak. 5 Mart’taysa şarkılarını Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, 2 bin kişilik The Novo by Microsoft’ta söyleyecek.

10-11 Mart’ta New York’un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde konser verecek olacak Serdar Ortaç, 12 Mart’taysa Virginia’da olacak. İkilinin biletleri satışa çıkan konserlerinin şimdiden yoğun ilgi gördüğü öğrenildi.

Bilet fiyatl

TARKAN

Tarih: 2-3 Mart 2017 Mekân: Hammerstein Ballroom, New York Bilet fiyatları: 80 dolar- 250 dolar

Tarih: 5 Mart 2017 Mekân: The Novo by Microsoft, Los Angeles Bilet fiyatları: 80 dolar- 175 dolar

SERDAR ORTAÇ

Tarih: 10 Mart 2017 Mekân: Drom, New York Bilet fiyatı: 55 dolar

Tarih: 11 Mart 2017 Mekân: The Hall, New York Bilet fiyatları: 30-50 dolar

Tarih: 12 Mart 2017 Mekân: Virginia Salsa Room Bilet fiyatı: 55 dolar

