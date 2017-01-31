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Esra Sönmezer'den Mustafa Erdoğan'la ilgili açıklama

31 Ocak 2017 Salı, 14:30:38

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    Mustafa Erdoğan’ın kendisine üç yıldır mesaj attığını ve birliktelik teklifinde bulunduğunu idda eden Esra Sönmezer, katıldığı 'Duymayan Kalmasın' programında çarpıcı açıklamalarına devam etti.

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    Sönmezer’in o açıklamalarının satır başları şöyle:
    "Mustafa Erdoğan’la çay içmeye gittik ama ben elektrik alamadım. Kendisi beni Facebook’tan ekledi. Kendisiyle yemek yiyip görüştük ancak bir elektrik almadım ve mesafe koydum.

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    Mustafa Bey daha sonra yine mesajlar üzerinden birlikte olmayı yemek yemeyi teklif etti. ‘Hayatımda erkek arkadaş istemiyorum’ dedim. Bana ‘Sevgili olalım’ dedi. Ama onun istediği gibi bir sevgililik durumu yaşanmadı. 2017 yılına birlikte girmek istedi, attığı mesajlarla bu konuda çok ısrar etti."

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