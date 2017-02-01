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01 ŞUBAT 2017
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Ece Erken: Vereceği nafaka dadısının maaşı bile değil

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:38:42

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    Eski eşi Serkan Uçar'a haciz işlemi başlatan Ece Erken'den çarpıcı açıklamalar.

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    Erken, aylık 6 bin liralık nafakayı 4 bin liraya düşürüp oğlunun her masrafını kendisi üstlendi.

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    Ancak Uçar, buna rağmen nafakayı ödemedi.

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