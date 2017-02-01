Ece Erken: Vereceği nafaka dadısının maaşı bile değil
01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:38:42 | Güncelleme: 10:44:27
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Eski eşi Serkan Uçar'a haciz işlemi başlatan Ece Erken'den çarpıcı açıklamalar.
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Erken, aylık 6 bin liralık nafakayı 4 bin liraya düşürüp oğlunun her masrafını kendisi üstlendi.
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Ancak Uçar, buna rağmen nafakayı ödemedi.
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4 bin liralık nafaka için "Dadısının maaşı bile değil" diyen sunucu, Filipinli bakıcısının maaşını da böylece ilan etti.
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Geçtiğimiz yıl dadıya 5 bin TL maaş ödediğini yalanlayan Erken, şimdi bunu kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu. (Takvim)
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"SİZ GÜLBEN ERGEN'İ SAMİMİ BULDUNUZ MU?"
Ece Erken, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi.
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Milliyet'in haberine göre, Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’le aşk yaşadığı haberlerinden rahatsız olduğunu belirten sunucu, “Onların arasındaki şeye beni dahil ettiler. Hakkımı arayan bir kadınım, haksızlığa gelemem” dedi.
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Ergen’in Instagram’dan “Güzel kız takma kafana böyle şeyleri. Ben her türlü desteğimle yanındayım” sözlerini samimi bulup bulmadığı sorulan Erken, “Siz buldunuz mu? Cevabı kamuoyuna bırakıyorum. Sağ olsun yine de geç de olsa cevap verdi. İki senedir hayatımda kimse yok ” açıklamasını yaptı.