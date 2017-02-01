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Ergen’in Instagram’dan “Güzel kız takma kafana böyle şeyleri. Ben her türlü desteğimle yanındayım” sözlerini samimi bulup bulmadığı sorulan Erken, “Siz buldunuz mu? Cevabı kamuoyuna bırakıyorum. Sağ olsun yine de geç de olsa cevap verdi. İki senedir hayatımda kimse yok ” açıklamasını yaptı.