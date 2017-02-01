Mustafa Ceceli: Cezayı hak ettim

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:32:57 | Güncelleme: 12:00:50
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Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, 7 Şubat’ta dinleyicileriyle buluşturacağı yeni albümünün ilk klibini İrem Derici’yle düet yaptığı ‘Kıymetlim’ adlı şarkıya çekti. Klipte de birlikte rol alan ikili “Etle tırnak gibiyiz” dedi.
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MUSTAFA Ceceli, 7 Şubat’ta çıkacak 14 şarkılık albümünün ilk klibini İrem Derici’yle düet yaptığı ‘Kıymetlim’ adlı şarkıya çekti. İkili, önceki gün klip tanıtımı için basın mensuplarıyla buluştu.
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Derici’yle dostluklarının çok eskiye dayandığını belirten Mustafa Ceceli, “İrem’le etle tırnak gibiyiz. Ama klipte tutkulu bir aşk anlatılıyor.
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Bazı sahneleri Avrasya Tüneli’nde çekerek bir ilke imza atmış olmamız da birlikteliğimizi özel kılıyor” dedi.
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İrem Derici ise duygularını, “Hacım ile aynı klipte oynamak benim için büyük bir onur oldu. Bana kalırsa yılın düeti oldu” cümleleriyle dile getirdi.
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‘Cezayı hak ettim’
Geçtiğimiz günlerde İstanbul trafiğinde polisten ve kontrol noktasından kaçtığı için ceza yiyen Mustafa Ceceli, bu konuyla ilgili şunları söyledi:
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“Sanatçı olduğum için bir an arkamda polis ve muhabirlerin araçlarını görünce tedirgin oldum. Kameralar indi, ben de hemen uzadım.
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Tabii polisten kaçmam doğru değildi. Cezayı hak ettim ve yedim. Arabada dostlarıma sürekli şarkı dinletirim, o anlardan biriydi.
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Ama kaçarak hata yaptm. Gelinen noktada albümün reklamı gibi oldu sanki. Konuyu farklı yerlere çekmek doğru değil.”