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Mustafa Ceceli: Cezayı hak ettim

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:32:57

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    Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, 7 Şubat’ta dinleyicileriyle buluşturacağı yeni albümünün ilk klibini İrem Derici’yle düet yaptığı ‘Kıymetlim’ adlı şarkıya çekti. Klipte de birlikte rol alan ikili “Etle tırnak gibiyiz” dedi. 

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    MUSTAFA Ceceli, 7 Şubat’ta çıkacak 14 şarkılık albümünün ilk klibini İrem Derici’yle düet yaptığı ‘Kıymetlim’ adlı şarkıya çekti. İkili, önceki gün klip tanıtımı için basın mensuplarıyla buluştu. 

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    Derici’yle dostluklarının çok eskiye dayandığını belirten Mustafa Ceceli, “İrem’le etle tırnak gibiyiz. Ama klipte tutkulu bir aşk anlatılıyor.

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