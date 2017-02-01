‘Biz Size Döneriz’in fragmanı yayınlandı

Üzüntülerini ve mutluluklarını hep birlikte yaşayan 6 arkadaşın hikâyesini konu edinen filmde Çağlar Ertuğrul, Hande Soral, Bestemsu Özdemir, Fırat Albayram, Tarık Ündüz, Tuğçe Kurşunoğlu, Ceyda Kasabalı, Osman Alkaş, Haldun Boysan ve Yetkin Dikinciler rol alıyor.

Gişede büyük bir başarı yakalayan ‘Dağ 2’den sonra ‘Biz Size Döneriz’de çok farklı bir rolle seyirciyi selamlayacak olan Çağlar Ertuğrul, “Bu film, yaygın Türk komedi filmlerinin dışında, farklı bir yere sahip” dedi. Filmdeki dans sahneleriyle ilgiliyse şunları söyledi:

‘JÖNLER CESARET EDEMEZDİ’

“Koreografiden ziyade tamamen delirmeye yönelik çok eğlenceli sahneler çektik. Kız Kulesi’nin yanından geçtiğimiz vapur sahnesinde, binlerce kişi vapurda dans ederken bana bakıyordu. ‘Jön’ diye tabir edilen oyuncuların cesaret edemeyeceği bir şeyi yaptığıma inanıyorum. Kasılmak yerine canlandırdığım karaktere odaklandım.”

HT MAGAZİN