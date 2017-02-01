Mahmut Tuncer Orta Dünya’da

Grafi2000 ve BKM ortak yapımı olan ve ‘Fırıldak Ailesi Batsın Bu Orta Dünya’ adını taşıyan film, sinemaseverleri büyülü bir ormanın içinde tılsımlar ve çeşitli yaratıkların arasında Türk usulü bir maceraya çıkaracak.

Türklerin Orta Dünya’da ejderhalar, büyücüler ve orklarla giriştikleri macerayı konu edinen filmde, ünlü türkücü Mahmut Tuncer kendi çizgi karakterini seslendiriyor. ‘Fırıldak Ailesi’ için söylediği İngilizce şarkıyla çok konuşulan Tuncer, çizgi karakteri aracılığıyla da seyircileri güldürecek.

HT MAGAZİN