İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 24'üncüsü düzenlenen İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (EMÖS) Başarı Ödülleri, Beşiktaş Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu.



Demet Akbağ, Serenay Sarıkaya, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Rasim Öztekin gibi ünlü isimlerin de katıldığı törenin sunuculuğunu ise Jess Molho yaptı.



22 farklı kategorinin en başarılı isimleri ödüle layık görüldü. Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün Demet Akbağ ve Rasim Öztekin tarafından paylaşıldığı gecede, Jüri Özel Ödülü ise Yetkin Dikinciler'in oldu.



Ödüle layık görülen diğer isimler ise şöyle:



Yılın En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu: Burçin Terzioğlu

Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu: İlker Kaleli

Yılın En Başarılı Kadın Film Oyuncusu: Serenay Sarıkaya

Yılın En Başarılı Erkek Film Oyuncusu: Ozan Güven

Yılın En Başarılı Kadın Şarkıcısı: Hande Yener

Yılın En Başarılı Erkek Şarkıcısı: Yalın

Yılın En Başarılı Albümü: Janti (Murat Boz)

Yılın En Başarılı Alternatif Müzik Grubu: Adamlar

Yılın En Başarılı Klip Çalışması: Ben Bilmem (Murat Dalkılıç)

Yılın En Başarılı Radyo Programcısı: Geveze

Yılın En Başarılı Şarkısı: Günah Benim (EYPİO ft. Burak King)

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