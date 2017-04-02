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Murat Yıldırım baba oluyor

02 Nisan 2017 Pazar, 09:58:36

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    Verdiği röportajlarda çocuk sahibi olmak istediğini sürekli olarak dile getiren Murat Yıldırım, bu isteğine çok yakın.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    çok erken
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