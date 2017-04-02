Murat Yıldırım baba oluyor

4 | 18

HERKESDEN SAKLIYORLAR

Verdiği her röportajda “Çocuk sahibi olmak istiyorum. Çocuk olmazsa evlilik kurumunun bir manası yok” diyen Murat Yıldırım’ın büyük heyecan yaşadığı Elbani hamileliğin henüz çok başında olduğu için haberi sakladıkları öğrenildi. (Günaydın)