FİSKOS
Mesut Özil ile Amine Gülşe arasında eski sevgili krizi!
02 Nisan 2017 Pazar, 11:14:18 | Güncelleme: 11:25:16
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Futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe arasında eski sevgili krizi çıktı. Amine Gülşe kıyameti kopardı.
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İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Alman şarkıcı Mandy Capristo ile 4 yıl aşk yaşamıştı. 2016 sonunda ayrıldılar.
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Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 3 aydır birlikte. Ama İngiliz magazin basını Mesut Özil’in eski aşkı Mandy ile gizli gizli buluştuğunu iddia etti.
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KAVGA ÇIKTI
Haberi sosyal medyada gören Amine Gülşe kıyameti koparttı. Çift telefonda kavga etti.
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Mesut Özil, Amine’nin gönlünü ve güvenini kazanmak için sevgilisini balayı adası Bora Bora’ya götürecek.
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Gülşe 2015’te, Mesut Özil ile aşk yaşamıştı. Mesut Özil daha sonra Mandy Capristo’ya dönmüştü.
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