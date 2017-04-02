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Mesut Özil ile Amine Gülşe arasında eski sevgili krizi!

02 Nisan 2017 Pazar, 11:14:18

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    Futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe arasında eski sevgili krizi çıktı. Amine Gülşe kıyameti kopardı.

 

 

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