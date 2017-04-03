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İbrahim Tatlıses'ten 'seks tweetleri' açıklaması

03 Nisan 2017 Pazartesi, 09:37:06

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    Geçtiğimiz günlerde 'Emeklilik' haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu defa da 'Seks' tweeti ile gündemde. 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 23 dakika önce
    zzeekkss normal bişey ne varki
  • Misafir 2 saat önce
    karizma gitti.:))
  • Misafir 2 saat önce
    her erkek ve kadının başına gelebilecek bir durum.
  • Misafir 6 saat önce
    arama motoruna yazacaktır. karıştırmıştır.
  • Misafir 8 saat önce
    :D
  • Misafir 10 saat önce
    Allah ıslah etsin
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