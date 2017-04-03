03 Nisan 2017 Pazartesi, 09:37:06 | Güncelleme: 13:08:05
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Geçtiğimiz günlerde 'Emeklilik' haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu defa da 'Seks' tweeti ile gündemde.
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Tatlıses'in, resmi Twitter hesabından 27 Mart 2017 tarihinde attığı ‘Sex’ ve ‘sex videoları’ yazılı iki tweet atıldı.
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Ünlü sanatçının bu paylaşımları takipçilerini şoke ederken çok sayıda yorum yapıldı. Tweetler ise hemen silindi. Bazı takipçileri sanatçının hesabının hack’lenmiş olabileceğini ileri sürdü.
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Tatlıses’in bu tweetleri, Twitter arama kısmına yazacakken yanlışlıkla attığı öne sürüldü. Takipçilerinin “Hack’lendin mi imparator?” soruları ise Twitter’da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. (Mynet)
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Tatlıses çıkan haberlerin ardından şu açıklamayı yaptı.