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03 NİSAN 2017
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Alican Yücesoy, Aşk Uykusu'ndaki sevişme sahneleriyle ilgili konuştu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:54:20

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    Şevket Çoruh'un 'Baba Sahne' adını verdiği tiyatrosunun açılışına katılan Alican Yücesoy, gecede sevgilisi Melis Birkan ile boy gösterdi.

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