Alican Yücesoy, Aşk Uykusu'ndaki sevişme sahneleriyle ilgili konuştu

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‘BEN BİR KARAKTERE HAYAT VERİYORUM’

Melis Birkan, muhabirlerin “Size senaryo teklifi geldiğinde, sevişme sahneleri olduğu zaman çekiniyor musunuz?” sorusuna “Çekinecek bir durum yok işin özüne indiğimizde. Ben bir karaktere hayat veriyorum, kendim değilim ki orada. O yüzden Alican’a katılıyorum. Bizim işimiz o. O yüzden ben bu işi yapıyorum ve ikimiz de mutluyuz” şeklinde yanıtın verdi.