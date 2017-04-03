Alican Yücesoy, Aşk Uykusu'ndaki sevişme sahneleriyle ilgili konuştu
03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:54:20 | Güncelleme: 16:40:26
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Şevket Çoruh'un 'Baba Sahne' adını verdiği tiyatrosunun açılışına katılan Alican Yücesoy, gecede sevgilisi Melis Birkan ile boy gösterdi.
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Alican Yücesoy, “Yeni filminiz ‘Aşk Uykusu’ndaki sevişme sahneleriniz haberlere taşındı. İlişkinizde huzursuzluk oldu mu?” sorusuna “Bununla ilgili konuşacak bir şey yok. Bu bir iş. Ben bir karaktere hayat veriyorum. Bizim özel hayatımızı etkilemiyor” sözleriyle cevap verdi.
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‘BEN BİR KARAKTERE HAYAT VERİYORUM’
Melis Birkan, muhabirlerin “Size senaryo teklifi geldiğinde, sevişme sahneleri olduğu zaman çekiniyor musunuz?” sorusuna “Çekinecek bir durum yok işin özüne indiğimizde. Ben bir karaktere hayat veriyorum, kendim değilim ki orada. O yüzden Alican’a katılıyorum. Bizim işimiz o. O yüzden ben bu işi yapıyorum ve ikimiz de mutluyuz” şeklinde yanıtın verdi.