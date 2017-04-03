FİSKOS
Gökçe Bahadır ile Efe Duru ayrıldı
03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:45:52 | Güncelleme: 11:57:08
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Güzel oyuncu Gökçe Bahadır ile işadamı Efe Duru'nun ilişkisinin bittiği iddia ediliyor.
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Çift, yaşadıkları bir sorun nedeniyle ilişkilerine nokta koyma kararı aldı.
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Duru, ayrılık sonrası Instagram sayfasındaki Bahadır'ın fotoğraflarını sildi. Gökçe Bahadır'ın Instagram sayfasında ise çiftin fotoğrafları hala duruyor.
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Bahadır, "Evlilik ne zaman?" sorularına "Hayırlısı" yanıtını veriyordu. (Günaydın)
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