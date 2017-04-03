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03 NİSAN 2017
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Gökçe Bahadır ile Efe Duru ayrıldı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:45:52

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    Güzel oyuncu Gökçe Bahadır ile işadamı Efe Duru'nun ilişkisinin bittiği iddia ediliyor.

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