Ozan Güven’in sevgilisi Ece Önen, eski eşi Türkan Derya’nın kopyası

Ünlü oyuncu Ozan Güven’in, geçen yıl Cem Yılmaz’ın doğum günü partisinde tanıştığı tasarımcı Ece Önen’le ilişkisi tam gaz devam ediyor.

Ünlü oyuncunun sevgilisiyle ilk görüntüsü Mustafa Sandal’ın evinde verdiği yemekte ortaya çıkmıştı. Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre bir mekan çıkışı ilk kez el ele objektiflere takılan ikiliden Ece Önen’in Ozan Güven’in eski eşi, ünlü yönetmen Türkan Derya’ya olan benzerliği dikkat çekti.

Şu günlerde iki kadının saç modeli bile aynı… Bu durum “Ozan Güven demek ki aynı tarz kadınlardan hoşlanıyor” yorumlarına neden oldu.

Ozan Güven’in “İkinci Bahar” dizisi çekilirken aşk yaşadığı Türkan Derya ile biten evliliğinden Ali Ateş adında bir de oğlu var.