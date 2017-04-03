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Deniz Akkaya, Murat Varol
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Deniz Akkaya'ya yeniden yargılama şoku

Deniz Akkaya ile eski sevgilisi Murat Varol’un karşılıklı olan yaralama ve tehdit davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:31:15 Güncelleme: 16:34:43

Eski sevgilisi Murat Varol’u ölümle tehdit suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Deniz Akkaya’nın cezası, İstinaf Mahkemesi’nce bozuldu. Deniz Akkaya, yeniden yargılanacak.

Deniz Akkaya ile eski sevgilisi Murat Varol'un karşılıklı olan yaralama ve tehdit davası sonuçlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akkaya ve Varol katılmadı. Bir önceki mahkemede Varol'un kendisine fırlattığı ses sistemi hoparlörünü delil olarak getireceğini belirten Akkaya'nın avukatı, "Evden taşınma sırasında ses sistemi kayboldu. Bu nedenle getiremedik" dedi.

Varol'un avukatı ise "Akkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Varol'un beraatını talep ediyorum" diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Varol hakkında Akkaya'yı ölümle tehdit etme suçundan beraat kararı verdi. Ses sistemi hoparlörü ile Akkaya'yı yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Akkaya hakkında ise ölümle tehdit suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına karar veren mahkeme, cezanın bin 500 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

YENİDEN YARGILANACAK

Akkaya, aldığı cezaya itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi itiraz sonrası, Akkaya hakkındaki hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenip yargılama yapılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi, CMK Kanunu kapsamında kalan tehdit suçunun uzlaşma kapsamına alındığını ve şikayetçi Varol'un Akkaya'yla uzlaşmak isteyip istemediğinin sorulması gerektiğini belirtti. (Günaydın)

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