FİSKOS
Deniz Seki 17 Haziran'da tahliye oluyor
04 Nisan 2017 Salı, 09:26:21 | Güncelleme: 09:41:47
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Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık üç yıldır Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Deniz Seki, artık tahliye için gün sayıyor.
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17 Haziran’da tahliye edilecek olan sanatçı, özgürlüğün tadını çıkarmak için de şimdiden plan yapmaya başladı.
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Seki’ye yakın kaynaklar, sanatçının cezaevinden çıkar çıkmaz meraklı gözlerden ve objektiflerden uzak kalmak düşüncesiyle Avrupa’ya gitmek istediğini açıkladı.
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Nişanlısı Faruk Salman’ın, onun bu isteğinden haberdar olduğu ve bir Avrupa tatili planladığı da gelen haberler arasında. (Hürriyet)
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