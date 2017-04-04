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04 NİSAN 2017
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Deniz Seki 17 Haziran'da tahliye oluyor

04 Nisan 2017 Salı, 09:26:21

  • 1 Deniz Seki 17 Haziran'da tahliye oluyor
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    Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık üç yıldır Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Deniz Seki, artık tahliye için gün sayıyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 saat önce
    HAPÇIYI NİYE SALIYORLAR Kİ
  • Misafir 3 saat önce
    HER ZOR GÜNÜN BIR SONU MUHAKKAK VARDIR!!
  • Misafir 4 saat önce
    bu tüm sanat(güya) camiasına ders niteliğinde
  • Misafir 5 saat önce
    iyi düşünmüş
  • Misafir 9 saat önce
    İnşallah yaşadıklarından ders alır
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