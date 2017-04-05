Fahriye Evcen'i Photoshopla zayıflattılar

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TEKTAŞIM HAYATIMIN PARÇASI

Nişanlısı Burak Özçivit’in hediyesi olan 90 bin TL değerindeki tektaşıyla ilgili sorulara Evcen, “O artık hayatımın parçası. Vazgeçilmezlerimden biri. Burak da benim en değerlim” dedi. Oyuncu, nikah tarihinin netleşmediğini düğünün Türkiye’de olacağını sözlerine ekledi. (Makaron)