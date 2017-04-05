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Fahriye Evcen'i Photoshopla zayıflattılar

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:29:58

  • 1 Fahriye Evcen'i Photoshopla zayıflattılar
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    Fahriye Evcen yüzü olduğu markanın tanıtımına beyazlar içinde geldi. Basına servis edilen fotoğraflarda ünlü oyuncunun bacak ve basenlerinin inceltilmesi dikkat çekti.

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