Fahriye Evcen'i Photoshopla zayıflattılar

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:29:58 | Güncelleme: 11:49:20
1
1|13
Fahriye Evcen yüzü olduğu markanın tanıtımına beyazlar içinde geldi. Basına servis edilen fotoğraflarda ünlü oyuncunun bacak ve basenlerinin inceltilmesi dikkat çekti.
2
2|13
Fahriye Evcen, Reklam yüzü olduğu marka için tasarladığı koleksiyonunu görücüye çıkardı. “Herkesin üzerinde adım yazacak çok ilginç ve mükemmel bir his” diyen Evcen, beyaz jean ve ceketle objektiflere poz verdi.
3
3|13
Oyuncunun geçtiğimiz günkü tanıtımda çekilen fotoğraflarıyla basına servis edilen photoshop’lu kareler arasındaki fark gözden kaçmadı. Photoshop yöntemiyle Evcen’in basenleri daraltıldı, bacakları uzatıldı, beli inceltildi.
4
4|13
TEKTAŞIM HAYATIMIN PARÇASI Nişanlısı Burak Özçivit’in hediyesi olan 90 bin TL değerindeki tektaşıyla ilgili sorulara Evcen, “O artık hayatımın parçası. Vazgeçilmezlerimden biri. Burak da benim en değerlim” dedi. Oyuncu, nikah tarihinin netleşmediğini düğünün Türkiye’de olacağını sözlerine ekledi. (Makaron)