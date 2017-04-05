Gianluca Vacchi ile sevgilisi Giorgia Gabriele Miami'de
05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:14:29 | Güncelleme: 12:49:48
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Instagram'ın en son fenomenlerinden İtalyan Gianluca Vacchi ile sevgilisi Giorgia Gabriele, çıktıkları Miami tatilinde de ilgi odağı oldu.
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49 yaşındaki işadamı Vacchi ile 31 yaşındaki sevgilisi, tatil keyfini çıkarmak için gittikleri plajda da bütün dikkatleri üzerlerinde topladı.
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Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunan Vacchi'nin etrafı özellikle kadın hayranları tarafından sarıldı. Kimsenin ricasını kırmayan Vacchi ve sevgilisi hemen hemen plajdaki herkesle hatıra pozları çektirdi.
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Çift, Ricky Martin'in La Mardidita adlı şarkısı eşliğinde yaptıkları dans gösterisi sayesinde Instagram fenomenine dönüştü. Vacchi'nin sayfasında paylaştığı videoyu 12 milyondan fazla insan izledi. Vacchi, sosyal medyada paylaştığı gençlere taş çıkartacak dans videoları nedeniyle "Instagram'ın kıvrak fenomeni" olarak adlandırılıyor.