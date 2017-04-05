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Gianluca Vacchi ile sevgilisi Giorgia Gabriele Miami'de

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:14:29

  • 1 Gianluca Vacchi ile sevgilisi Giorgia Gabriele Miami'de
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    Instagram'ın en son fenomenlerinden İtalyan Gianluca Vacchi ile sevgilisi Giorgia Gabriele, çıktıkları Miami tatilinde de ilgi odağı oldu.

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