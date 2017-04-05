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Recep İvedik 5, Sonsuz Aşk
FİSKOS

'Sonsuz Aşk' filmi 'Recep İvedik 5'i tahtından etti

Sinemadaki 'Recep İvedik 5' fırtınası 6'ıncı haftada dindi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:48:21 Güncelleme: 14:56:30

Geçen haftanın en çok izlenen Türk filmi Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen'in oynadığı 'Sonsuz Aşk' oldu.

Vizyona girdiği günden bu yana gişede en iş yapan film olan 'Recep İvedik 5', birincilik koltuğunu başrollerinde Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen'in oynadığı 'Sonsuz aşk' filmine devretti.

 

215 BİN KİŞİ İZLEDİ

Box Office'den derlenen bilgilere göre, 24 Mart'ta vizyona giren 'Sonsuz Aşk', 24-30 Mart tarihleri arasında 215 bin 950 kişi tarafından izlend ve 'Recep İvedik 5'i tahtından etti.

'RECEP İVEDİK 5' İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Geçen haftanın en çok izlenen ikinci filmi 213 bin 277 seyirci ile 'Recep İvedik 5' olurken, üçüncü sırada 169 bin 611 seyirci ile Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Tatlım Tatlım' filmi yer aldı.

FİLMİN KONUSU

Normal şartlarda hiçbir ortak noktaları ve aynı ortamda bulunmaları için sebepleri bulunmayan ikili arasında büyük bir aşk başlar. Ancak bu farklı hayatlar, aralarındaki aşkın önüne çok fazla engel çıkmasına neden olacaktır.

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