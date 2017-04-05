6 | 13

"MAVİ YOLCULUK YAPANLARIN ATIKLARINI ÇIKARTTIK"

Ata Demirer, yaptığı açıklamada, güzel bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Deniz dibinin göründüğü gibi olmadığını belirten Demirer, "Denizden neler çıkmadı ki... Mavi yolculuk yapanların bütün atıklarını çıkarttık. Dışarıdan parlak ve temiz görünüyor ancak aşağısı biraz sıkıntılı." dedi.