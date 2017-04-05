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Ata Demirer'in deniz temizliği

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:09:20 AA

  • 1 Ata Demirer'in deniz temizliği
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    Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla düzenlenen "deniz dibi temizliği" çalışmasına dalış yaparak destek verdi.

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