Gündüz Sezgin hayatını kaybetti

Gündüz Sezgin'in vefat haberini "Süper Baba" dizisinin oyuncularından olan Eray Demirkol böyle duyurdu:
Süper Baba dizisinde beraber çalıştığımız, usta oyuncu abim Gündüz Sezgin vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi vakti, Ataköy 2. kısım Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin.
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YORUMLAR 7
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Misafir 7 dakika öncepolat alemdarin babasi degilmiydi bu00
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Misafir 3 saat önceallah rahmet eylesin30
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Misafir 3 saat önceSüper baba'nın unutulmaz karakteri. Büyük usta. Hoşçakal, ışıklar içinde uyu. Mekanın cennet olsun.30
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Misafir 4 saat önceAllah rahmet eylesin. Ünlü mü?...63
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haberturk_takipcisi 4 saat önceUsta bir sanatçı idi. Allah rahmet eylesin :(480
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Misafir 4 saat önceAllah Rahmet eylesin120
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Misafir 4 saat önceAllah rahmet eylesin60
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Misafir 4 saat önceALLAH RAHMET EYLESIN90
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