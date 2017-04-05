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05 NİSAN 2017
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Gündüz Sezgin
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Gündüz Sezgin hayatını kaybetti

'Süper Baba' dizisindeki 'Nalbur Osman' karakteriyle tanınan, usta oyuncu Gündüz Sezgin (72) hayatını kaybetti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:51:29 Güncelleme: 18:59:44

Gündüz Sezgin'in vefat haberini "Süper Baba" dizisinin oyuncularından olan Eray Demirkol böyle duyurdu:

Süper Baba dizisinde beraber çalıştığımız, usta oyuncu abim Gündüz Sezgin vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi vakti, Ataköy 2. kısım Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin.

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 7 dakika önce
    polat alemdarin babasi degilmiydi bu
  • Misafir 3 saat önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 3 saat önce
    Süper baba'nın unutulmaz karakteri. Büyük usta. Hoşçakal, ışıklar içinde uyu. Mekanın cennet olsun.
  • Misafir 4 saat önce
    Allah rahmet eylesin. Ünlü mü?...
  • haberturk_takipcisi 4 saat önce
    Usta bir sanatçı idi. Allah rahmet eylesin :(
  • Misafir 4 saat önce
    Allah Rahmet eylesin
  • Misafir 4 saat önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 4 saat önce
    ALLAH RAHMET EYLESIN
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