İlker Kaleli'den duygusal paylaşım

Bir hayranın gönderdiği pastanın fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, o hediyenin altında yatan hüzünlü hikayeyi anlattı:

Aylardır yoğun bakımda verdiği mücadeleye yenilmiş bir sevenimizin son dileğiymiş. Az önce ulaştı elime. Hayatın, dakikaların, dertlerin, vesairelerin, falan ve filanların donup kaldığı, bir insanın son anlarında bile aklında, yüreğinde yer bulmuş olmanın şaşkınlığı ve çaresizliğiyle teşekkür ediyorum... Huzuru bol olsun...