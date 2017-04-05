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İlker Kaleli
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İlker Kaleli'den duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu İlker Kaleli'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:31:50 Güncelleme: 16:47:13

Bir hayranın gönderdiği pastanın fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, o hediyenin altında yatan hüzünlü hikayeyi anlattı:

Aylardır yoğun bakımda verdiği mücadeleye yenilmiş bir sevenimizin son dileğiymiş. Az önce ulaştı elime. Hayatın, dakikaların, dertlerin, vesairelerin, falan ve filanların donup kaldığı, bir insanın son anlarında bile aklında, yüreğinde yer bulmuş olmanın şaşkınlığı ve çaresizliğiyle teşekkür ediyorum... Huzuru bol olsun...

 

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