Ünlülerin Instagram paylaşımları

13 | 19

Özcan Deniz'in Instagram hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafına takipçileri, "Yaşlandıkça daha karizmatik oluyor", "Süpersin" gibi yorumlar yaptı. Deniz'in fotoğrafına 50 bine yakın beğeni ve 900'ün üzerinde yorum yapıldı.