Ünlülerin Instagram paylaşımları

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:12:48 | Güncelleme: 17:18:07
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PETEK DİNÇÖZ KODALOĞLU
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BURÇİN TERZİOĞLU
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BELLA HADİD
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MERYEM UZERLİ
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TARKAN
HABERİN DEVAMI
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YELİZ YEŞİLMEN
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SEREN SERENGİL
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AYŞEGÜL YILDIZ
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BURCU ESMERSOY
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ZEYNEP SEVER DEMİREL
HABERİN DEVAMI
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EDA TAŞPINAR
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ÇAĞLA ŞIKEL
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Özcan Deniz'in Instagram hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafına takipçileri, "Yaşlandıkça daha karizmatik oluyor", "Süpersin" gibi yorumlar yaptı. Deniz'in fotoğrafına 50 bine yakın beğeni ve 900'ün üzerinde yorum yapıldı.