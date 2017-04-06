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KEREM BÜRSİN TEŞEKKÜR ETTİ

"Yağmur şirketimizin sanatçısı olduğu dönemde kist ameliyatı oldu ve biz de hastanede kendisini ziyarete gittik. O dönem Kerem Bürsin'le beraberdi. Kerem de o sırada hastanedeydi. Olayın yanlış anlaşılma ihtimalinin önüne geçmek için 'Bu sağlık haberini olduğu gibi tüm bilgileriyle basına geçelim. Biri hastanede sizi görüp yanlış anlayıp 'Çocuk aldırdı' yorumu yapabilir' diye öneride bulunduk. Yağmur hanım kabul etti.