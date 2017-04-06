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Yağmur Tanrısevsin'e 'kürtaj şantajı' yanıtı

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:14:28

  • 1 Yağmur Tanrısevsin'e 'kürtaj şantajı' yanıtı
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    Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, eski menajeri Tümay Özokur ile davalık olmuş, Tanrısevsin de konuyu farklı bir yere taşıyarak karşı dava açmış ve menajerinin ‘Yağmur kürtaj oldu haberi çıkartırız’ diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.

  • 2 Yağmur Tanrısevsin'e 'kürtaj şantajı' yanıtı
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    "Duymayan Kalmasın" programında Tanrısevsin'in ortaya attığı kürtaj iddiasıyla ilgili haberin perde arkası gündeme getirildi. Şirketin basın danışmanının açıklamasına yer verildi. İşte o açıklama:

  • 3 Yağmur Tanrısevsin'e 'kürtaj şantajı' yanıtı
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    KEREM BÜRSİN TEŞEKKÜR ETTİ

    "Yağmur şirketimizin sanatçısı olduğu dönemde kist ameliyatı oldu ve biz de hastanede kendisini ziyarete gittik. O dönem Kerem Bürsin'le beraberdi. Kerem de o sırada hastanedeydi. Olayın yanlış anlaşılma ihtimalinin önüne geçmek için 'Bu sağlık haberini olduğu gibi tüm bilgileriyle basına geçelim. Biri hastanede sizi görüp yanlış anlayıp 'Çocuk aldırdı' yorumu yapabilir' diye öneride bulunduk. Yağmur hanım kabul etti.

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