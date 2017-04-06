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Çalgı Çengi İkimiz
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Sinema sektörü tüm zamanların en iyi başlangıcını yaptı

Türkiye'de sinema sektörü, 25 milyon ile tüm zamanların en iyi başlangıcını yaparak, seyirci rekorunun kırıldığı 2014'ün ilk 13 haftasından daha yüksek seyirci sayısına ulaştı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:24:59 Güncelleme: 14:55:57

Türkiye'de sinema sektörü, 25 milyon ile tüm zamanların en iyi başlangıcını yaparak, seyirci rekorunun kırıldığı 2014'ün ilk 13 haftasından daha yüksek seyirci sayısına ulaştı.

2017 yılının ilk 13 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre bilet satışını yüzde 16 artırarak 25 milyon seyirciye ulaşan sinema sektörü, seyirci rekorunun kırıldığı 2014 yılının ilk 13 haftasından daha yüksek rakamları gördü.

Boxoffice Türkiye'den derlenen bilgiye göre, beyazperdedeki 13 haftanın geride bırakıldığı vizyon yolculuğunda, sinema gişelerinde geçen yılın aynı dönemine göre bilet satışları yüzde 16 arttı. Hem yerli hem de yabancı yapımların görücüye çıktığı bu sürede, sinema salonları 25 milyon 444 bin 464 seyirciyi ağırladı ve bilet satışlarından 309 milyon 915 bin 148 lira hasılat elde edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve özel teşebbüslerin işbirliğiyle büyümeye devam eden sektör, 61 milyon 245 bin 258 kişi ile tüm zamanların seyirci rekorunun kırıldığı 2014'ün aynı döneminden daha yüksek rakamlara ulaştı. Rekorun kırıldığı 2014'ün ilk 13 haftasında, 24 milyon 451 bin 391 seyirci salonları doldurmuştu.

SİNEMAYA YERLİ DOPİNGİ

Beyazperdede 'Recep İvedik 5', 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Olanlar Oldu' arasındaki zirve savaşı bilet satışına olumlu yansıdı. Ocak ayından beri en çok izlenen 3 film de komedi türündeki yerli yapımlar oldu. 2014'te 7 milyon 369 bin 98 seyirciyle "tüm zamanların en çok izlenen filmi" rekorunu kıran 'Recep İvedik', serinin 5'inci filmiyle vizyondaki 6'ncı haftasında 7 milyon 93 bin 820 seyirciye ulaştı.

'Recep İvedik 5'i, 'Çalgı Çengi İkimiz' takip etti. Film, yılın 13 haftasında, 2 milyon 784 bin 726 seyirci tarafından izlendi. Zirvede 3'üncülük koltuğuna oturan 'Olanlar Oldu' ise 1 milyon 802 bin 810 sinemaseverle buluştu.

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