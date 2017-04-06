Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun hakaret davası açtığı şarkıcı Davut Güloğlu'nun avukatı, reddi hakim talebinin kabul edilmediğini gerekçe göstererek davadan çekildi. Mahkemece uzlaşma bürosuna gönderilen dava dosyasında, tarafların uzlaşamadıkları belirlendi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istenen şarkıcı Davut Güloğlu'nun avukatı mahkemeye vekillikten istifa ettiğini bildirdi.

SILA İLE DAVUT GÜLOĞLU DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya taraflar Sıla Gençoğlu ile Davut Güloğlu katılmadı. Gençoğlu'nun avukatı duruşmada hazır bulunurken Güloğlu'nun avukatı Emrullah Gözcü ise bu dosyadan istifa ettiğine dair dilekçe sundu.

AVUKAT DAVADAN İSTİFA ETTİ

Avukat Gözcü dilekçesinde, "Hakimin reddi talebimiz haksız ve kanuna aykırı şekilde şikayetçi tarafın tamamen yönlendirmesiyle reddedilmiştir. Sayın hakimin tarafsız kalacağı inancımız kalmadığı ve kendisinin çekilmediği için iş bu dosyadan biz çekiliyoruz" dedi.

UZLAŞAMADILAR

Mahkeme hakimi, uzlaştırma bürosundan tarafların uzlaşamadığına dair belgenin geldiğini belirtti. Sıla Gençoğlu'nun avukatı ise, Güloğlu'nun avukatının istifasının davayı uzatmaya yönelik olduğunu ileri sürerek mahkemenin karar vermesini istedi.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Mahkeme, Güloğlu'na avukatının istifa ettiğinin bildirilmesi için duruşmayı erteledi. Önceki celse görülen davada, mahkeme hakiminin savunmadaki ifadeleri tutanağa geçirmediğini ileri süren Güloğlu ve avukatı Emrullah Gözcü, reddi hakim talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi reddi hakim talebini reddetmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne Şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.