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Cem Adrian, Van'da konser verecek

Ünlü sanatçı Cem Adrian, 10 Nisan'da Vanlı hayranlarıyla bir araya gelecek

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:57:32 Güncelleme: 15:03:13 İHA

Ünlü sanatçı Cem Adrian Van'da konser verecek. Organizatör, "Elde edilen gelir ile 17 üniversite öğrencisine burs verip, yaklaşık 84 aileye de gıda, giyim yardımlarında bulunduk. Amacımız hem yöre insanını eğlendirmek hem de dar gelirli ailelere destek olmaktır" dedi.

10 Nisan'da ünlü sanatçı Cem Adrian'ı Vanlı hayranlarıyla buluşturacaklarını dile getiren organizatör, "Şu ana kadar ilimizde ses getiren büyük organizasyonlara imza attık. Geçen sene halkın yoğun katılım sağladığı Mem Ararat konseri düzenlemiştik. İnşallah Cem Adrian konserinde de aynı yoğunluğu yaşarız. Cem Adrian konserini bende merakla bekliyorum. Van, her şeyin en güzelini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

 

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