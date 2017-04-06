Hakkında Tuba Büyüküstün'le 5 buçuk yıllık evliliklerini bitireceği yönünde haberler çıkan Onur Saylak, eşinin izinden gidiyor.
Takvim'de yer alan habere göre bugüne kadar özel hayatına dair açıklama yapmayan Büyüküstün gibi Saylak da boşanmayla ilgili sorular karşısında önceki akşam tıp oynadı.
Bir partiye tek başına katılan ünlü oyuncu, boşanma haberlerine cevap vermedi. Saylak "Tuba Hanım'la evlerinizi ayırdığınız söyleniyor'' diyen gazetecilere "İyi akşamlar" dedikten sonra hemen aracına binip kaçtı.