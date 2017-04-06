FİSKOS
06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Onur Saylak Tuba Büyüküstün sorulunca kaçtı

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:10:10

  • 1 Onur Saylak Tuba Büyüküstün sorulunca kaçtı
    1 | 18

    Hakkında Tuba Büyüküstün'le 5 buçuk yıllık evliliklerini bitireceği yönünde haberler çıkan Onur Saylak, eşinin izinden gidiyor.

  • 2 Onur Saylak Tuba Büyüküstün sorulunca kaçtı
    2 | 18

    Takvim'de yer alan habere göre bugüne kadar özel hayatına dair açıklama yapmayan Büyüküstün gibi Saylak da boşanmayla ilgili sorular karşısında önceki akşam tıp oynadı.

  • 3 Onur Saylak Tuba Büyüküstün sorulunca kaçtı
    3 | 18

    Bir partiye tek başına katılan ünlü oyuncu, boşanma haberlerine cevap vermedi. Saylak "Tuba Hanım'la evlerinizi ayırdığınız söyleniyor'' diyen gazetecilere "İyi akşamlar" dedikten sonra hemen aracına binip kaçtı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300