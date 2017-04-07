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Ece Erken'in oğlu Eymen 2 yaşında

07 Nisan 2017 Cuma, 10:03:39

  • 1 Ece Erken'in oğlu Eymen 2 yaşında
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    Ünlü sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen 2 yaşına bastı. Başarılı sunucu oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.  

  • 2 Ece Erken'in oğlu Eymen 2 yaşında
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    İşte Ece Erken'in o paylaşımı: 

  • 3 Ece Erken'in oğlu Eymen 2 yaşında
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    "7 nisan 2015...seni kucağıma ilk aldığımda bu kadar hayatımı değiştireceğinin farkında değildim. Bana güç aileme yaşama sevinci verdin küçük Eymen:) Allah'a olan inancımı daha da güçlendirdin, nasıl bir mucizesin ki Rabbime binlerce şükürler olsun. Yalnız hep güçlüydüm ama artık seninle daha da güçlü, ayakları yere basan bir kadin oldum,beni büyüttüğün için tesekkür ederim.

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