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"7 nisan 2015...seni kucağıma ilk aldığımda bu kadar hayatımı değiştireceğinin farkında değildim. Bana güç aileme yaşama sevinci verdin küçük Eymen:) Allah'a olan inancımı daha da güçlendirdin, nasıl bir mucizesin ki Rabbime binlerce şükürler olsun. Yalnız hep güçlüydüm ama artık seninle daha da güçlü, ayakları yere basan bir kadin oldum,beni büyüttüğün için tesekkür ederim.