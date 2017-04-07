Deniz Akkaya'nın eski sevgilisi Murat Varol ile Özgür Aras arasındaki dava tatlıya bağlandı
07 Nisan 2017 Cuma, 15:09:38 | Güncelleme: 15:19:42
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Deniz Akkaya'nın menajeri Özgür Aras ve eski sevgilisi Murat Varol arasındaki hakaret davası tatlıya bağlandı. 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Murat Varol'un, menajer Özgür Aras adına Engelliler Vakfı'na akülü sandalye bağışlaması karşılığında taraflar uzlaştı. Taraflar toplumda farkındalık yaratmak için böyle bir davranıştan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki iddialara göre, birlikte oldukları dönemde Murat Varol ile Deniz Akkaya evde tartıştı. O sırada evde Akkaya'nın küçük kızı Ayşe de bulunuyordu.
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Deniz Akkaya, bu tartışmayı telefonla Bodrum'da bulunan menajerine anlatınca Özgür Aras, Murat Varol'a telefonla ulaşarak, "Küçük çocuğun yanında neden tartışıyorsunuz" dedi. Bu sözlere sinirlenen Varol, Aras'a tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Özgür Aras'ın şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık, Varol hakkında hakaret ve tehdit suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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AKÜLÜ SANDALYELİ BARIŞMA İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün(cuma) görülen duruşmada Özgür Aras'ın avukatı Ayşegül Mermer, Murat Varol'un, müvekili adına Engelliler Vakfı'na akülü sandalye bağışlaması karşılığında uzlaştıklarını belirtti. Murat Varol'un davranışını özür olarak kabul ettiklerini belirten avukat Mermer, amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.
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Mermer, "Toplumda farkındalık yaratmak ve mahkemeyi gereksiz yere meşgul etmemek için böyle bir karar aldık. Karşı tarafından böyle bir olaya vesile olmasından dolayı çok mutluyuz. Deniz Akkaya'nın da dinlenmesine gerek kalmadı" dedi.
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Özgür Aras'ın hakaret ve tehditlerine karşı kendisinin karşılık verdiğini belirten Murat Varol, "O bana hakaret edince ben de karşılık verdim. Ancak tehdit kastıyla hareket etmedim" demişti. Varol'un kendisine ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri süren Özgür Aras ise "Murat Varol benim ölmüş anneme ve anneanneme küfür etti. Aramızda tartışma başladı. Sonrasında hakaret ve tehditlerine devam etti. Ben de 'Sen ancak ölmüş insanlara küfür edersin. Toplum içinde alacağın cevap başka olur' şeklinde mesaj gönderdim" diye konuşmuştu. Mahkemede Murat Varol'un eski sevgilisi Deniz Akkaya'nın tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.