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Deniz Akkaya'nın eski sevgilisi Murat Varol ile Özgür Aras arasındaki dava tatlıya bağlandı

07 Nisan 2017 Cuma, 15:09:38

  • 1 Deniz Akkaya'nın eski sevgilisi Murat Varol ile Özgür Aras arasındaki dava tatlıya bağlandı
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    Deniz Akkaya'nın menajeri Özgür Aras ve eski sevgilisi Murat Varol arasındaki hakaret davası tatlıya bağlandı. 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Murat Varol'un, menajer Özgür Aras adına Engelliler Vakfı'na akülü sandalye bağışlaması karşılığında taraflar uzlaştı. Taraflar toplumda farkındalık yaratmak için böyle bir davranıştan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

  • 2 Deniz Akkaya'nın eski sevgilisi Murat Varol ile Özgür Aras arasındaki dava tatlıya bağlandı
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki iddialara göre, birlikte oldukları dönemde Murat Varol ile Deniz Akkaya evde tartıştı. O sırada evde Akkaya'nın küçük kızı Ayşe de bulunuyordu.

  • 3 Deniz Akkaya'nın eski sevgilisi Murat Varol ile Özgür Aras arasındaki dava tatlıya bağlandı
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    Deniz Akkaya, bu tartışmayı telefonla Bodrum'da bulunan menajerine anlatınca Özgür Aras, Murat Varol'a telefonla ulaşarak, "Küçük çocuğun yanında neden tartışıyorsunuz" dedi. Bu sözlere sinirlenen Varol, Aras'a tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Özgür Aras'ın şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık, Varol hakkında hakaret ve tehdit suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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