Deniz Akkaya'nın eski sevgilisi Murat Varol ile Özgür Aras arasındaki dava tatlıya bağlandı

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Özgür Aras'ın hakaret ve tehditlerine karşı kendisinin karşılık verdiğini belirten Murat Varol, "O bana hakaret edince ben de karşılık verdim. Ancak tehdit kastıyla hareket etmedim" demişti. Varol'un kendisine ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri süren Özgür Aras ise "Murat Varol benim ölmüş anneme ve anneanneme küfür etti. Aramızda tartışma başladı. Sonrasında hakaret ve tehditlerine devam etti. Ben de 'Sen ancak ölmüş insanlara küfür edersin. Toplum içinde alacağın cevap başka olur' şeklinde mesaj gönderdim" diye konuşmuştu. Mahkemede Murat Varol'un eski sevgilisi Deniz Akkaya'nın tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.