FİSKOS
Fahriye Evcen'in bacakları olay oldu
07 Nisan 2017 Cuma, 15:36:19 | Güncelleme: 16:00:06
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Fahriye Evcen, katıldığı davette giydiği mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Ancak Evcen’in bacaklarındaki görüntü hem basın mensuplarını hem de diğer davetlileri şaşırttı.
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Zaman zaman kilo sorunlarıyla gündeme gelen Evcen, formunu bulsa da selülitleri dikkat çekti.
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Ancak Evcen’in selülitlerinden ziyade sağ bacağındaki varisler de göze çarptı. (Cadde)
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Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de bir tanıtımda çekilen fotoğraflarıyla basına servis edilen photoshop’lu kareleri arasındaki fark ile gündeme gelmişti.
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Photoshop yöntemiyle Evcen’in basenleri daraltılmış, bacakları uzatılmış ve beli inceltilmişti.
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