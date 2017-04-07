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07 NİSAN 2017
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Fahriye Evcen'in bacakları olay oldu

07 Nisan 2017 Cuma, 15:36:19

  • 1 Fahriye Evcen'in bacakları olay oldu
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    Fahriye Evcen, katıldığı davette giydiği mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

  • 2 Fahriye Evcen'in bacakları olay oldu
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    Ancak Evcen’in bacaklarındaki görüntü hem basın mensuplarını hem de diğer davetlileri şaşırttı.

  • 3 Fahriye Evcen'in bacakları olay oldu
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    Zaman zaman kilo sorunlarıyla gündeme gelen Evcen, formunu bulsa da selülitleri dikkat çekti.

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 3 saat önce
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