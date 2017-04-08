Esra Akkaya artık Bodrum'da yaşıyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:36:56 | Güncelleme: 12:43:53
İHA
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Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, her şeyini geride bırakarak Bodrum'da hayalindeki işi kurdu.
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Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra pek çok dizi ve filmde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesi'ne yerleşti.
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Küçük bir mekan açan Akkaya, işletmede yetişkin insanlara masal anlatıyor. Arkadaşı yemekleri yaparken, Akkaya ise misafirlerine hikayeler okuyup sohbet ediyor.
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Akkaya, İstanbul’un yoğunluğundan kaçtığını ifade ederek, "Bodrum’da masal anlatıyorum. Oyunculuğu masaya da çıkıp yapsam, sinemada da oynasan, dizide de oynasan oyunculuk oyunculuktur. Ben oyunculuğu çok seviyorum asla da bırakmayı düşünmem. Yeter ki o oyunculuk beni bırakmasın. Ama Bodrum’a taşındım bundan da çok mutluyum. İstanbul’da bir kentsel dönüşüm süreci yaşadık ondan önce şehir hayatı çocukla birlikte zor oluyordu. Çocuğumu bahçeli bir evde büyütmek istiyordum. Bodrum’a tatile geldik ve kaldık. Yaklaşık 1 yıldır hayalimdeki mekanı kurunca artık Bodrumlu oldum. Tabi Bodrum’da beni kabul ederse" şeklinde konuştu.
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Dizilerin çok uzun olduğunu da anlatan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Çok güzel diziler var ama ben çok az televizyon izliyorum çünkü çok uzun reklamlar var. Her uzun reklamda arkadaşlarımın çektiği o çileyi görüyorum. O kadar uzun sürelere yerli dizi çekilmesi yersiz uzun. Ben de o yüzden bir süre dizi sektöründe olmak istemiyorum. Dizilerin çok ağır şartları var o yüzden bir anne olarak onu kaldıracak durumda değilim. İnşallah bir gün bizim de dizi sürelerimiz kısalır o zaman daha güzel işler çıkaracak muhteşem ekiplerimiz var. 2 saatlik bir işi 7 günde çeken şahane yönetmenler oyuncular var. Ellerinde imkanlar olsa muhteşem işler çıkaracağımıza eminim."
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Dizilerin çok uzun olduğunu da anlatan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Çok güzel diziler var ama ben çok az televizyon izliyorum çünkü çok uzun reklamlar var. Her uzun reklamda arkadaşlarımın çektiği o çileyi görüyorum. O kadar uzun sürelere yerli dizi çekilmesi yersiz uzun. Ben de o yüzden bir süre dizi sektöründe olmak istemiyorum. Dizilerin çok ağır şartları var o yüzden bir anne olarak onu kaldıracak durumda değilim. İnşallah bir gün bizim de dizi sürelerimiz kısalır o zaman daha güzel işler çıkaracak muhteşem ekiplerimiz var. 2 saatlik bir işi 7 günde çeken şahane yönetmenler oyuncular var. Ellerinde imkanlar olsa muhteşem işler çıkaracağımıza eminim."
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Mahallenin Muhtarları dizisindeki rolü hakkında da konuşan Esra Akkaya, "Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri bana yapışmadı ama çok yakıştı. Ben çok seviyorum, belki başka bir role bu kadar uzun süre ekranda olsaydım, ona belki üzülebilirdim. O zaman yapışmış hissederdim. Şirin karakteri o kadar güzel bir karakterdi ki onunla anılmaktan çok gurur duyuyorum. Herkesin hatırlıyor olması ve sevgi ile hatırlıyor olması çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.
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Dizi teklifleri beklemediğini kaydeden Akkaya, "Dizi ve filmler için teklif beklemekten yana değilim. Bir anda aynı düşü kurduğumuz ortaklarımız çıka geliyorlar. Benim hayatımda hep öyle oldu. Bu yüzden teklif beklemiyorum. Hangi rolde oynamak istediğimi sorarsanız. Hem güldürmek istiyorum, zaman zaman bildiklerimi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Sarp ve Kaya Akkaya çok iyi oyuncular. Onları izlemekten hem çok keyif alıyorum, hem de gurur duyuyorum. Bir sürü genç oyuncuyu beğeniyorum ama en çok kardeşlerimi beğeniyorum" şeklinde yanıtladı.
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Esra Akkaya, Mahallenin Muhtarları'ndaki Şirin rolüyle tanındı. Dizide aralarında Erkan Can'ın da bulunduğu deneyimli bir ekiple kamera karşısına geçmişti.