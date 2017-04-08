Esra Akkaya artık Bodrum'da yaşıyor

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Dizilerin çok uzun olduğunu da anlatan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Çok güzel diziler var ama ben çok az televizyon izliyorum çünkü çok uzun reklamlar var. Her uzun reklamda arkadaşlarımın çektiği o çileyi görüyorum. O kadar uzun sürelere yerli dizi çekilmesi yersiz uzun. Ben de o yüzden bir süre dizi sektöründe olmak istemiyorum. Dizilerin çok ağır şartları var o yüzden bir anne olarak onu kaldıracak durumda değilim. İnşallah bir gün bizim de dizi sürelerimiz kısalır o zaman daha güzel işler çıkaracak muhteşem ekiplerimiz var. 2 saatlik bir işi 7 günde çeken şahane yönetmenler oyuncular var. Ellerinde imkanlar olsa muhteşem işler çıkaracağımıza eminim."