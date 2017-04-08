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08 NİSAN 2017
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Esra Akkaya artık Bodrum'da yaşıyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:36:56 İHA

  • 1 Esra Akkaya artık Bodrum'da yaşıyor
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    Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, her şeyini geride bırakarak Bodrum'da hayalindeki işi kurdu.

  • 2 Esra Akkaya artık Bodrum'da yaşıyor
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    Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra pek çok dizi ve filmde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesi'ne yerleşti.

  • 3 Esra Akkaya artık Bodrum'da yaşıyor
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    Küçük  bir mekan açan Akkaya, işletmede yetişkin insanlara masal anlatıyor. Arkadaşı yemekleri yaparken, Akkaya ise misafirlerine hikayeler okuyup sohbet ediyor. 

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